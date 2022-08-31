Госагентство автомобильных дорог "Укравтодор" возобновило проезд по 50 мостам, уничтоженным в результате нападения российских войск.

Об этом сообщил первый заместитель главы "Укравтодор" Андрей Ивко в Facebook.

"Мост в Сумской области стал пятидесятым искусственным сооружением, через которое с начала полномасштабного российского вторжения нам удалось возобновить движение. Где-то мы возводили объездной путь, а кое-где – временные переправы", – написал он.

В общей сложности в области насчитывается 15 разрушенных мостов, 10 из которых – на дорогах государственного значения.

Замглавы "Укравтодора" уточнил, что две части моста соединили надежной бетонной конструкцией, установили забор и обустроили тротуары.

Напоминаем:

Министр инфраструктуры Александр Кубраков в интервью ЭП рассказал, что всего на дорогах общего значения в результате войны было разрушено 300 мостов.

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