Заместитель главы российской газовой компании "Газпром" Виталий Маркелов в пятницу рассказал о новых проблемах с турбиной для "Северного потока", возвращенной из Канады вопреки санкционному режиму.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

По мнению Маркелова, поставки турбины в Германию вместо России после ремонта в Канаде нарушают условия действующего контракта и создают риски санкций со стороны Европейского Союза, также становится невозможен ремонт других агрегатов.

Кроме того, замглавы "Газпрома" рассказал, что Siemens во время ремонта устранила не больше четверти всех неисправностей. В то же время он подчеркнул, что после "решения всех вопросов" касательно турбины газ будет поставляться в Европу в прежних объемах.

Напомним, правительство Канады согласилось сделать исключение из санкций против России и отправить турбину для прошедшего техническое обслуживание в Канаде "Северного потока" в Германию - чтобы пойти навстречу Германии и уменьшить риски, что РФ не возобновит поставки по ЧП1 после плановых технических работ.

Ранее в СМИ появилась информация, что турбина для газопровода "Северный поток-1" застряла в пути в Германии из-за того, что Москва пока не предоставила необходимые для перевозки в Россию документы – в частности, подробности того, когда именно ее нужно ввезти и через какой таможенный пункт

В Кремле опровергли информацию СМИ о том, что Россия сама своими действиями усложняет возвращение турбины, которую Канада вернула после обслуживания под давлением Германии, несмотря на санкции. "Газпром" заявил, что получил документацию по турбине, но у него "остаются вопросы" к документам.

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А министр иностранных дел России Сергей Лавров потом пожаловался, что Москва до сих пор не получила должного объяснения по поводу статуса турбины для газопровода "Северный поток-1", обслуживаемой компанией Siemens в Канаде.

На этом фоне "Газпром" объявил о поломке еще одной турбины "Северного потока", из-за чего газопровод работает на 20% своей заявленной мощности, приведя к энергетическому кризису в Европе.