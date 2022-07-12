Зеленский: решение Канады отдать турбину "Северного потока" – опасно для демократического мира

Президент Украины Владимир Зеленским назвал неприемлемым исключение из санкционного режима, предоставленного Канадой для турбины российского газопровода "Северный поток", и считает его опасным прецедентом.

Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении в понедельник, передает "Европейская правда".

"Это касается не просто какой-то турбины для газопровода "Северный поток", которую Канада не должна была, но все же решила передать фактически России. Это касается общих правил. Если государство-террорист может вытеснить такое исключение в санкциях, то каких исключений оно захочет завтра или послезавтра? Этот вопрос очень опасен, причем опасен не только для Украины, но и для всех стран демократического мира", – считает Зеленский.

Он подчеркнул, что решения о санкционном исключении будут восприниматься в Москве исключительно как проявление слабости.

"И теперь можно не сомневаться, что Россия попытается не просто максимально ограничить, а полностью прекратить в наиболее острый момент поставки газа в Европу. Именно к этому надо готовиться, именно это теперь провоцируется. Потому что каждая уступка в таких условиях воспринимается российским руководством как стимул для дальнейшего, более сильного давления", – добавил президент.

Зеленский призвал пересмотреть решение о передаче турбины, "влекущее многих других проблем". "Россия никогда не играла в энергетике по правилам и не будет играть сейчас, если не увидит силы", – подытожил он.

В субботу правительство Канады согласилось сделать исключение из санкций против России и отправить прошедшую техническое обслуживание в Канаде турбину в Германию.

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Немецкие чиновники призвали Канаду найти способ вернуть турбину, опасаясь, что Россия использует эту проблему в качестве повода для закрытия "Северного потока-1" и повредит способность Германии заполнить свои резервуары для хранения газа перед зимой.

Украина призвала Канаду не поддаваться на шантаж Кремля и отменить решение по турбине.