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США просят Южную Корею присоединиться к ограничению цен на российскую нефть

Четверг, 30 июня 2022, 09:00 - Украинская правда

США попросили Южную Корею поддержать ограничение цен на российскую нефть в рамках международных санкций.

Источник: источники Yonhap

Детали: Согласно источникам, Брайан Нельсон, заместитель министра финансов США по терроризму и финансовой разведке, попросил Южную Корею присоединиться к этому шагу во время своего недавнего визита в Сеул.

Источники сообщили, что ограничение цен на российскую нефть может стать одним из главных пунктов повестки дня во время встреч ключевых южнокорейских чиновников с министром финансов США Джанет Йеллен, которая в следующем месяце поедет в Южную Корею.

Отмечается, что Россия удовлетворена высокими ценами на нефть благодаря спросу в Азии, что частично подрывает усилия западных стран по обузданию российского финансирования войны против Украины.

Что предшествовало: Лидеры страны Группы семи заявили о возможности введения запрета на транспортировку российской нефти, проданной выше определенной цены.

Украинская правда

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