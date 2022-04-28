Бизнес просит государство помочь с выплатами мобилизованным сотрудникам

Европейская бизнес ассоциация обратилась к правительству и парламенту с просьбой рассмотреть возможность поддержки национальных работодателей за счет госресурсов и международной помощи Украине.

Об этом говорится в обращении ЕБА.

"Для многих компаний пока достаточно сложно удержать бизнес на плаву из-за нехватки оборотных средств и обеспечить сохранение заработной платы мобилизованным работникам. В частности, есть предприятия, где в ряды ВСУ было мобилизовано более трети работников, что является существенным показателем", - заявляют в ассоциации.

Там добавляют, что обязанность сохранить за мобилизованным работником место работы, должность и средний заработок во время его военной службы возлагается на предприятие законодательством.

ЕБА обратилась к правительству и парламенту, "ввиду сложной ситуации, в которой сегодня оказалось много предприятий", с просьбой рассмотреть возможность поддержки национальных работодателей за счет государственных ресурсов и международной помощи Украине.

В частности, поддержать работодателей в части компенсации выплат мобилизованным работникам.

Представители бизнеса также заверили, что пытаются своевременно выплатить заработную плату работникам, даже если предприятие было разрушено или остановлено.

Однако многие бизнесы испытывают трудности с доступом к сырью и логистикой, что существенно усложняет сохранение или восстановление темпов работы.

Экономическая правда