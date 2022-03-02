"Гуманитарная катастрофа": УЗ просит "зеленый коридор" для эвакуации в Волновахе
Среда, 2 марта 2022, 11:45
Укрзализныця обратилась в международный комитет "Красного креста" с просьбой обеспечить "зеленый коридор" для эвакуации мирного населения в Волновахе – в городе гуманитарная катастрофа.
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.
"В городе гуманитарная катастрофа: после многодневной бомбардировки войсками РФ оно заблокировано врагом, в него невозможно доставить провиант, воду и медикаменты", - пишет УЗ.
Укрзализныця готова подать поезда для эвакуации гражданского населения, если Красный крест сможет согласовать создание гуманитарного коридора.
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