Железо в море за 11 миллиардов и прощание инвесторов: итоги экономического фронта 1 марта

Россияне держат 1 евро getty images

"На экономическом фронте Россия уже испытала сокрушительные разрушения. Российская валюта превращается в обычную бумагу", — подытожил достижения на экономическом фронте борьбы с государством-агрессором министр обороны Алексей Резников утром 1 марта.

В результате санкций Запада российская экономика действительно приближается к кризису или даже коллапсу. Иностранные компании массово обрывают экономические связи с РФ даже в энергетической сфере. Российская валюта обесценивается, а акции крупнейших российских международных банковских групп умножаются на приближающееся число к нулю.

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Страны Запада, в ответ на нападение России, ввели против этой страны жесткие пакеты санкций, включавшие:

санкции против ряда крупнейших банков России, среди которых ВТБ и Сбербанк, в частности отключение их от системы SWIFT. Правда, "ВТБ" мог попытаться вывести из-под санкций свою кипрскую "дочку". Последняя так и не попала в окончательный список на сайте Минфина США;

санкции против центрального банка РФ (заблокировавших около 2/3 международных резервов страны).

Своеобразные "санкции" против РФ ввел и сам центробанк России. В частности, он резко повысил учетную ставку с 9,5% до 20%, а также ввел валютные ограничения, обязав экспортеров продавать 80% валютной выручки (по официальному курсу центробанка, а не по рыночному).

Как следствие, российские компании, упустившие возможность привлекать средства на внешних рынках, потеряли еще и внутренний (из-за высоких процентных ставок).

На фоне введения санкций и эскалации войны против Украины иностранные компании начали разрывать свои бизнес-связи с Россией. К примеру, международная корпорация British Petroleum решила продать свой пакет акций в крупнейшей нефтяной компании РФ "Роснефти".

Международная изоляция России продлилась и 1 марта

Платежные системы Visa и MasterCard заблокировали доступ подсанкционным российским банкам. Внутри страны россияне все еще могут рассчитываться этими картами, однако за рубежом и в иностранных интернет-магазинах уже нет.

Российские компании испытывают сокрушительное падение на западных фондовых рынках. Акции "Сбербанка" в понедельник 28 февраля упали на 73% в первые часы торгов. С начала февраля цена акций банка на западных рынках опустилась уже в 66 раз.

Акциями "ВТБ" вообще перестали торговать на Лондонской бирже из-за расторжения контракта. Кроме этого, ряд российских нефинансовых компаний, против которых США и Европа не вводили санкции, потеряли доступ к западным рынкам. Акциями Яндекс, Qiwi PLC, Nexters Inc, HeadHunter Group PLC, Ozon Holdings PLC перестали торговать на биржах Nasdaq и Нью-Йоркской фондовой бирже.

Из-за падения котировок российских компаний Фонд национального богатства страны-агрессора решил поддержать экономику и направить 10 млрд. долларов на приобретение долей российских компаний.

Капитализация крупнейших российских эмитентов упала на 80% и даже 90% за несколько дней, а индекс Мосбиржи с 21 по 25 февраля снизился на 30%. С 25 февраля торгов акциями на Мосбирже не проводится – такое решение принял российский центробанк.

Россия постепенно, но уверенно, превращается в источник токсичных активов. Именно поэтому западный бизнес спешит уже сейчас вывести все свои инвестиции из страны-агрессора, чтобы не попасть под санкции, не понести репутационные потери. И тоже пока это вообще возможно.

Так о прекращении работы в России сообщил финтех-сервис по трансграничным платежам Wise, организатор азартных игр Parimatch. Выйти из российского рынка задумывается австрийский Raiffeisen, несмотря на то, что именно российская "дочка" банка приносит едва ли не самую большую долю прибыли всей группы.

С Россией перестает сотрудничать и украинский бизнес. К примеру, производитель алкогольных напитков Nemiroff отменил лицензию на производство своей продукции в России. В то же время, Adidas прекратил сотрудничество с российским футбольным союзом. Это и не удивительно после того, как УЕФА отстранила сборные и клубы России по футболу от участия в любых соревнованиях под своими эгидами.

Напоследок, оператор российского газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG должен был объявить себя банкротом из-за санкций Запада. Теперь газпромовский газопровод официально можно назвать железом за 11 миллиардов долларов – именно столько стоил проект для поставок газа в обход Украины.

Курс рубля завершил 1 марта обесцениванием со 105 руб за доллар до 111 руб за доллар. В начале дня Центробанк РФ пытался спасти рубль от падения, однако это не остановило его обесценивание. На наличном рынке доллар продают за 140–150 рублей.