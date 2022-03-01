ГПЗКУ запустила мельницы для производства муки

"Государственная продовольственно-зерновая корпорация" запустила мельницы для обеспечения мукой населения и военных подразделений в условиях военного положения.

Об этом сообщается на официальной странице корпорации.

"Решение принято с учетом многочисленных обращений руководителей областных государственных администраций по поводу потребности в поставке муки хлебопекарным предприятиям, находящимся прежде всего в регионах, наиболее страдающих от военной агрессии РФ. По состоянию на 28 февраля предоставлено разрешение на переработку зерна пшеницы объемом 4,1 тыс. тонн", – говорится в сообщении.

Производство муки продолжается на Кролевецком (Сумская обл.), Тернопольском и Богдановецком (Хмельницкая обл.) комбинатах хлебопродуктов, а также Черняховском (Житомирская обл.) и Великолепетиском (Херсонская обл.) элеваторах.

В состав ГПЗКУ входит разветвленная филиальная сеть: линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяные заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала корпорации могут хранить 3,7 млн. тонн зерновых, включая около 2,5 млн. тонн в год суммарных мощностей по перевалке зерновых грузов на экспорт в Одесском и Николаевском портах.

Экономическая правда