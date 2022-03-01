Нацдепозитарий прекращает отношения с центральным депозитарием Беларуси
Нацдепозитарий Украины (НДУ) объявил о прекращении корреспондентских отношений с центральным депозитарием Беларуси.
Об этом сообщает пресс-служба НДУ в Facebook.
"Учитывая факт недопустимых действий Республики Беларусь по Украине, а именно по поддержке и участию в акте вооруженной агрессии Российской Федерации по отношению к Украине, Национальный депозитарий Украины сообщает о расторжении договора с Республиканским Унитарным Предприятием "Республиканский Центральный Депозитарий Ценных Бумаг" (РУП "РЦДЦБ") в одностороннем порядке и прекращением корреспондентских отношений.
НГУ закрывает все счета в РУП "РЦДЦБ", - говорится в сообщении.
Экономическая правда
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