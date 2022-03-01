Нацдепозитарий прекращает отношения с центральным депозитарием Беларуси

Нацдепозитарий Украины (НДУ) объявил о прекращении корреспондентских отношений с центральным депозитарием Беларуси.

Об этом сообщает пресс-служба НДУ в Facebook.

"Учитывая факт недопустимых действий Республики Беларусь по Украине, а именно по поддержке и участию в акте вооруженной агрессии Российской Федерации по отношению к Украине, Национальный депозитарий Украины сообщает о расторжении договора с Республиканским Унитарным Предприятием "Республиканский Центральный Депозитарий Ценных Бумаг" (РУП "РЦДЦБ") в одностороннем порядке и прекращением корреспондентских отношений.

НГУ закрывает все счета в РУП "РЦДЦБ", - говорится в сообщении.

Экономическая правда