В Минцифре объяснили, что делать, если оккупанты забрали телефон и SIM-карту
Вторник, 1 марта 2022, 14:27
Если оккупанты забрали телефон и SIM-карту, следует немедленно сообщить об этом своему мобильному оператору в контактном центре – номера будут заблокированы.
Об этом сообщают в Минцифре.
"Если оккупанты забрали ваш телефон и SIM-карту, немедленно сообщите об этом своему мобильному оператору в контактном центре:
- Vodafone - 111
- Киевстар - 466
- lifecell - 5433.
Номера будут заблокированы и кафиры не смогут ими воспользоваться", - пояснили в ведомстве.
Экономическая правда
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