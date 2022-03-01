В Минцифре объяснили, что делать, если оккупанты забрали телефон и SIM-карту

Если оккупанты забрали телефон и SIM-карту, следует немедленно сообщить об этом своему мобильному оператору в контактном центре – номера будут заблокированы.

Об этом сообщают в Минцифре.

"Если оккупанты забрали ваш телефон и SIM-карту, немедленно сообщите об этом своему мобильному оператору в контактном центре:

Vodafone - 111

Киевстар - 466

lifecell - 5433.

Номера будут заблокированы и кафиры не смогут ими воспользоваться", - пояснили в ведомстве.

Экономическая правда