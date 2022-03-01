БЭБ просит украинцев сообщать о необоснованных ценах на жилье для переселенцев
Бюро экономической безопасности просит украинцев сообщать о необоснованном повышении цен на жилье, товары и услуги.
Об этом говорится в сообщении БЭБ.
Бюро будет отслеживать случаи необоснованного повышения цен на жилье для переселенцев, услуги и товары. В БЭБ считают, что такие действия на время военного положения "следует приравнивать к мародерству", а после победы в войне рассматривать как экономическое преступление.
Ведомство призвало сообщать о таких случаях Бюро экономической безопасности – оно будет оперативно сообщать Территориальную оборону и будет фиксировать их для дальнейшего расследования в мирные времена.
Обращаться можно по адресу электронного ящика: zvernennya@esbu.gov.ua
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