БЭБ просит украинцев сообщать о необоснованных ценах на жилье для переселенцев

Бюро экономической безопасности просит украинцев сообщать о необоснованном повышении цен на жилье, товары и услуги.

Об этом говорится в сообщении БЭБ.

Бюро будет отслеживать случаи необоснованного повышения цен на жилье для переселенцев, услуги и товары. В БЭБ считают, что такие действия на время военного положения "следует приравнивать к мародерству", а после победы в войне рассматривать как экономическое преступление.

Ведомство призвало сообщать о таких случаях Бюро экономической безопасности – оно будет оперативно сообщать Территориальную оборону и будет фиксировать их для дальнейшего расследования в мирные времена.

Обращаться можно по адресу электронного ящика: zvernennya@esbu.gov.ua