Глава Счетной палаты инициирует обнуление внешнего долга Украины

Глава Счетной палаты Валерий Пацкан инициирует поднятие вопроса обнуления внешнего долга Украины.

Об этом он написал в Facebook.

"Масштаб разрушений в Украине, причиненных агрессией России колоссальный! Учитывая это, от наших внешних кредиторов необходимо требовать списания долгов Украины. На сегодняшний день внешний долг составляет 1.6 трлн грн или свыше 57 млрд дол.

Международные финансовые организации должны пересмотреть долговую политику и обнулить долги Украины!" - заявил Пацкан.

"Агрессор будет уничтожен! И нас будет ждать работа по восстановлению страны!" – добавил он.

Экономическая правда