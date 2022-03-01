УЗ прицепит дополнительные вагоны к поезду Киев – Варшава

Укрзализныця заявила, что прицепит дополнительные вагоны к поезду №67 Киев – Варшава, чтобы обеспечить выезд прежде всего женщин и детей из Киева. Также дополнительные вагоны прицеплены к поезду №36 сообщением Одесса – Перемышль.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.

"На границе с Польшей этим пассажирам будет предоставлен специальный поезд из польских вагонов, который доставит их в Варшаву, где им обеспечат убежище, еду и все необходимое для проживания в первое время", - говорится в сообщении.

Поезд отправится с Киевского вокзала в 19.13.

"Чтобы обеспечить спрос на выезд за границу всех желающих пассажиров, дополнительные вагоны по станции Львов также прицеплены к поезду №36 сообщением Одесса – Перемышль", – добавляют в УЗ.

Кроме этого, для улучшения обслуживания пассажиров, направляющихся в госграницу Украины со странами ЕС, предназначены дизель-поезда, которые будут курсировать по маршруту Львов – Ковель – Ягодин – Хелм и обратно.

Поезд №7620/7621 Львов – Ковель – Ягодин – Хелм будет отправляться из Львова 1 марта в 09:00;

поезд №7614/7615 Львов – Ковель – Ягодин – Хелм будет отправляться из Львова 1 марта в 14:00.

"Посадка в дизель-поезда будет происходить в порядке живой очереди. Предпочтение будет предоставляться женщинам, детям и пожилым людям. По поводу более подробной информации, а также возможных изменений в расписании просим внимательно следить за объявлениями на вокзале", - говорят в УЗ.

Также Укрзализныця добавляет еще один рейс из Киева во Львов. Поезд "Интерсити" отправится с вокзала Дарница в 12:40.

Экономическая правда