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В УЗ объяснили, как вернуть билеты на отмененные поезда

Понедельник, 28 февраля 2022, 14:53

В "Укрзализныце" дали разъяснение пассажирам, которые хотят вернуть билеты на поезд, отмененный в связи с военными действиями.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.

"Все пассажиры, желающие вернуть билеты на поезд, который был отменен в связи с военными действиями, могут сделать это в претенциозном порядке в течение двух месяцев с момента отправки, или когда ситуация в стране стабилизируется", - говорят в компании.

Экономическая правда

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Укрзализныця

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