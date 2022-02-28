В УЗ объяснили, как вернуть билеты на отмененные поезда
Понедельник, 28 февраля 2022, 14:53
В "Укрзализныце" дали разъяснение пассажирам, которые хотят вернуть билеты на поезд, отмененный в связи с военными действиями.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.
"Все пассажиры, желающие вернуть билеты на поезд, который был отменен в связи с военными действиями, могут сделать это в претенциозном порядке в течение двух месяцев с момента отправки, или когда ситуация в стране стабилизируется", - говорят в компании.
Экономическая правда
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