Япония может ограничить доступ к денежным активам России
Понедельник, 28 февраля 2022, 14:37
Япония заявила, что присоединится к санкциям против Центробанка Российской Федерации. В Японии могут храниться активы оккупантов.
Об этом пишет The Bell.
"Это может быть существенно. ЦБ РФ публично не раскрывает, в каких конкретно активах он размещал доллары.
Он мог вложиться и в долларовые облигации Банка развития Японии, так как доля активов ЦБ в японских иенах ниже, чем доля активов в юрисдикции Японии, следует из последних доступных данных Банка России о структуре резервов", – пишут журналисты.
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