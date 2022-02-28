Япония может ограничить доступ к денежным активам России

Япония заявила, что присоединится к санкциям против Центробанка Российской Федерации. В Японии могут храниться активы оккупантов.

Об этом пишет The Bell.

"Это может быть существенно. ЦБ РФ публично не раскрывает, в каких конкретно активах он размещал доллары.

Он мог вложиться и в долларовые облигации Банка развития Японии, так как доля активов ЦБ в японских иенах ниже, чем доля активов в юрисдикции Японии, следует из последних доступных данных Банка России о структуре резервов", – пишут журналисты.