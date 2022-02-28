Все разделы
Укр / Рус

Япония может ограничить доступ к денежным активам России

Понедельник, 28 февраля 2022, 14:37

Япония заявила, что присоединится к санкциям против Центробанка Российской Федерации. В Японии могут храниться активы оккупантов.

Об этом пишет The Bell.

"Это может быть существенно. ЦБ РФ публично не раскрывает, в каких конкретно активах он размещал доллары. 

Он мог вложиться и в долларовые облигации Банка развития Японии, так как доля активов ЦБ в японских иенах ниже, чем доля активов в юрисдикции Японии, следует из последних доступных данных Банка России о структуре резервов", – пишут журналисты.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

РФ Япония санкции

powered by lun.ua
Материалы по теме
Россия может потерять половину гражданских самолетов – Коммерсант 26 февраля 2022, 13:12
Санкции заблокировали россиянам расчеты за границей 25 февраля 2022, 13:51
США вводят санкции против оператора Северного потока - 2 23 февраля 2022, 21:04
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте