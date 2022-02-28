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Футбольный клуб "Шальке" прекратил партнерство с "Газпромом"

Понедельник, 28 февраля 2022, 13:18

Немецкий футбольный клуб "Шальке 04" объявил о досрочном прекращении партнерства с российским "Газпромом", являвшимся титульным спонсором клуба.

Об этом сообщается на сайте клуба.

"Совет директоров ФК "Шальке 04" по согласованию наблюдательного совета принял решение о досрочном прекращении партнерства между S04 и "Газпромом". Исполнительный и Наблюдательный совет ведут переговоры с представителями нынешнего главного спонсора, дальнейшая информация будет объявлена позже", - говорится в сообщении.

"Руководство клуба уверено, что в ближайшее время сможет представить нового партнера", – добавили в клубе.

Ранее клуб убрал лого "Газпрома" по футбольной экипировке.

"Газпром" был спонсором клуба с 2006 года, с 2007 года логотип компании размещался на футболках игроков.

Напомним:

Союз европейских футбольных ассоциаций ищет варианты прекращения своего давнего партнерства с российским Газпромом после вторжения Владимира Путина в Украину.

Ранее УЕФА перенесла финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж после вмешательства президента Франции Эммануэля Макрона. Он подтвердил, что стадион "Стад де Франс" в Париже теперь будет принимать мероприятие 28 мая.

Также в пятницу "Манчестер Юнайтед" приостановил партнерство с российской авиакомпанией "Аэрофлот".

Формула-1, принадлежащая американской группе Liberty Media гоночная серия, в пятницу отменила предстоящую гонку в России, заявив, что "невозможно провести Гран-при России при нынешних обстоятельствах".

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футбол Газпром

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