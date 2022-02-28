Футбольный клуб "Шальке" прекратил партнерство с "Газпромом"
Немецкий футбольный клуб "Шальке 04" объявил о досрочном прекращении партнерства с российским "Газпромом", являвшимся титульным спонсором клуба.
Об этом сообщается на сайте клуба.
"Совет директоров ФК "Шальке 04" по согласованию наблюдательного совета принял решение о досрочном прекращении партнерства между S04 и "Газпромом". Исполнительный и Наблюдательный совет ведут переговоры с представителями нынешнего главного спонсора, дальнейшая информация будет объявлена позже", - говорится в сообщении.
"Руководство клуба уверено, что в ближайшее время сможет представить нового партнера", – добавили в клубе.
Ранее клуб убрал лого "Газпрома" по футбольной экипировке.
"Газпром" был спонсором клуба с 2006 года, с 2007 года логотип компании размещался на футболках игроков.
Напомним:
Союз европейских футбольных ассоциаций ищет варианты прекращения своего давнего партнерства с российским Газпромом после вторжения Владимира Путина в Украину.
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