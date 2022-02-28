ЕЦБ предупредил о банкротстве "дочек" Сбербанка
Европейский центробанк заявил о возможном банкротстве Sberbank Europe AG и его дочерних компаний в Хорватии и Словении.
Об этом говорится в пресс-релизе ЕЦБ 28 февраля.
"ЕЦБ оценивает, что Sberbank Europe AG и его дочерние компании в Хорватии и Словении становятся банкротами или, вероятно, обанкротятся.
Оценка распространяется на три организации под прямым наблюдением ЕЦБ: Sberbank Europe AG со штаб-квартирой в Австрии и дочерние компании в Хорватии и Словении", – говорится в сообщении.
Sberbank Europe AG является дочерней компанией Сбербанка России, контрольная часть которой принадлежит Российской Федерации.
"Оценка производится по оттоку депозитов в результате влияния геополитической напряженности на репутацию", - говорят в ЕЦБ.
Там объясняют, что дочери Sberbank Europe AG в Хорватии и Словении становятся банкротами или имеют такую перспективу из-за ухудшения ситуации с ликвидностью.
Австрийский материнский банк Sberbank Europe AG полностью принадлежит Публичному акционерному обществу Сбербанк России, мажоритарным акционером которого является Российская Федерация (50% плюс одна голосующая акция).
"Решение (предупредить о возможном банкротстве – ред.) ЕЦБ принял после того, как определил, что в ближайшее время банк, вероятно, не сможет погасить свои долги или другие обязательства в срок погашения", - отмечает ЕЦБ.
Эту оценку также должен подтвердить Единый совет по санации банков (Single Resolution Board).
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua