ЕЦБ предупредил о банкротстве "дочек" Сбербанка

Европейский центробанк заявил о возможном банкротстве Sberbank Europe AG и его дочерних компаний в Хорватии и Словении.

Об этом говорится в пресс-релизе ЕЦБ 28 февраля.

"ЕЦБ оценивает, что Sberbank Europe AG и его дочерние компании в Хорватии и Словении становятся банкротами или, вероятно, обанкротятся.

Оценка распространяется на три организации под прямым наблюдением ЕЦБ: Sberbank Europe AG со штаб-квартирой в Австрии и дочерние компании в Хорватии и Словении", – говорится в сообщении.

Sberbank Europe AG является дочерней компанией Сбербанка России, контрольная часть которой принадлежит Российской Федерации.

"Оценка производится по оттоку депозитов в результате влияния геополитической напряженности на репутацию", - говорят в ЕЦБ.

Там объясняют, что дочери Sberbank Europe AG в Хорватии и Словении становятся банкротами или имеют такую перспективу из-за ухудшения ситуации с ликвидностью.

Австрийский материнский банк Sberbank Europe AG полностью принадлежит Публичному акционерному обществу Сбербанк России, мажоритарным акционером которого является Российская Федерация (50% плюс одна голосующая акция).

"Решение (предупредить о возможном банкротстве – ред.) ЕЦБ принял после того, как определил, что в ближайшее время банк, вероятно, не сможет погасить свои долги или другие обязательства в срок погашения", - отмечает ЕЦБ.

Эту оценку также должен подтвердить Единый совет по санации банков (Single Resolution Board).

Экономическая правда