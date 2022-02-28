Львовская IT-компания будет выделять армии ежедневно по 600 тысяч

Львовская IT-компания Eleks заявила, что будет выделять ежедневно в поддержку Вооруженных сил и Сил территориальной обороны по 600 тыс. грн.

Об этом компания написала в Instagram.

"С 28 февраля, мы увеличиваем финансирование в пользу армии до 600 тыс. гривен ежедневно", - сказали в компании.

Там добавили, что 24 февраля, когда началось вторжение РФ в Украину, перечислили на армию 600 тыс. грн и 50 тыс. долларов.

Кроме того, в январе-феврале 560 тыс. грн компания перечислила фонду "Вернись живым".

Экономическая правда