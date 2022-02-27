Украина просит выключить для россиян роуминг в ЕС

Нацкомиссия по коммуникациям и связи просит ЕС заблокировать роуминговую услугу для российских поставщиков телекоммуникаций.

Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.

С соответствующим обращением к главе Органа европейских регуляторов электронных коммуникаций Аннемари Сипкс выступил глава НКРСИ Александр Животовский.

"В целях защиты Украины, Европы и всего демократического мира и привлечения России к ответственности, я призываю вас, как директора ЕРЕК, вместе с национальными регуляторными органами стран-членов ЕС принять меры, направленные на блокирование российских роумеров и услуг роуминга для российских поставщиков телекоммуникационных услуг в рамках Европейского Союза", – говорится в обращении.

"Украина великая европейская страна, а война в Украине означает войну в Европе. Наша страна борется за всех европейцев и нам нужна мощная поддержка ЕС", – пишет Животовский.