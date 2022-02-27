Еще три страны закрыли воздушное пространство для российских самолетов
Германия, Франция и Италия закрывают свое воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний.
Об этом сообщает "Европейская правда".
В частности, по сообщениюtagesschau.de, с 15 часов по центральноевропейскому времени свое воздушное пространство закрыла Германия. С таким заявлением выступил федеральный министр транспорта Волкер Виссинг
Также по данному изданию такую возможность рассматривает и Австрия. "Мы уже приняли все необходимые меры предосторожности. После решения Австрия немедленно заблокирует свое воздушное пространство для всех российских самолетов", - написала министр защиты климата и транспорта Леонора Гевесслер.
Аналогичное решение приняла и Италия.
"Италия решила закрыть воздушное пространство для России. Сегодня на Чрезвычайном совете по иностранным делам я поддержу совместное действие всех стран ЕС: весь ЕС закрывает свое воздушное пространство для России", пишет на своей странице в Twitter министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.
Закрывает своё небо для россиян и Франция.
"С сегодняшнего вечера Франция закрывает свое воздушное пространство для всех российских самолетов и авиакомпаний. На российское вторжение в Украину Европа отвечает полным единством", — пишет в Twitter Министр транспорта Франции Жан-Батист Джеббари.
Таким образом, уже подавляющее большинство европейских стран уже закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний.
Аналогичное решение приняла и Великобритания.
Россия в ответ начала запрещать самолетам из этих стран полеты над своей территорией.
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