Monobank продлевает льготный период и не будет начислять штрафы по кредитам
Воскресенье, 27 февраля 2022, 15:23
Проект Универсал Банка Monobank продлевает на месяц льготный период и не будет начислять штрафы за просрочку задолженности.
Об этом соучредитель Monobank Олег Гороховский написал в Telegram.
Он отметил, что в этом месяце также отменяется обязательный платеж.
"Мы не выносим задолженность на просрочку и не начисляем никаких штрафов и повышенных процентов за непогашение задолженности", - сообщил Гороховский.
Банк продолжает производить все выплаты по обязательствам перед вкладчиками в полном объеме.
Напоминаем:
В monobank заявили, что решили отказаться от ограничения расчетов кредитными средствами и вернуть клиентам эту возможность.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua