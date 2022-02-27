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Monobank продлевает льготный период и не будет начислять штрафы по кредитам

Воскресенье, 27 февраля 2022, 15:23

Проект Универсал Банка Monobank продлевает на месяц льготный период и не будет начислять штрафы за просрочку задолженности.

Об этом соучредитель Monobank Олег Гороховский написал в Telegram.

Он отметил, что в этом месяце также отменяется обязательный платеж.

"Мы не выносим задолженность на просрочку и не начисляем никаких штрафов и повышенных процентов за непогашение задолженности", - сообщил Гороховский.

Банк продолжает производить все выплаты по обязательствам перед вкладчиками в полном объеме.

Напоминаем:

В monobank заявили, что решили отказаться от ограничения расчетов кредитными средствами и вернуть клиентам эту возможность.

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Экономическая правда
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