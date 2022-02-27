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Саудовская Аравия обнаружила новые месторождения газа

Воскресенье, 27 февраля 2022, 15:20

Компания Saudi Aramco обнаружила новые месторождения газа на территории Саудовской Аравии.

Об этом сообщает агентство SPA со ссылкой на министра энергетики королевства.

"Открыто газовое месторождение "Шадун" в центральной части в 180 километрах к юго-востоку от Эр-Рияда. Мощности месторождения "Шадун" соответствуют 27 миллионам кубических метров в сутки. 

Вместе с тем открыто месторождение "Шихаб" в 70 километрах к юго-западу от месторождения "Шиба". Мощности месторождения 31 миллион кубометров в сутки", — сказал министр Абдель Азиз бен Сальман.

По словам министра, третье месторождение "Ширфа" было открыто в 120 километрах к юго-западу от месторождения "Шиба". Его мощности оцениваются в 16,9 миллиона кубометров в сутки.

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газ Саудовская Аравия

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