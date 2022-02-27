Саудовская Аравия обнаружила новые месторождения газа

Компания Saudi Aramco обнаружила новые месторождения газа на территории Саудовской Аравии.

Об этом сообщает агентство SPA со ссылкой на министра энергетики королевства.

"Открыто газовое месторождение "Шадун" в центральной части в 180 километрах к юго-востоку от Эр-Рияда. Мощности месторождения "Шадун" соответствуют 27 миллионам кубических метров в сутки.

Вместе с тем открыто месторождение "Шихаб" в 70 километрах к юго-западу от месторождения "Шиба". Мощности месторождения 31 миллион кубометров в сутки", — сказал министр Абдель Азиз бен Сальман.

По словам министра, третье месторождение "Ширфа" было открыто в 120 километрах к юго-западу от месторождения "Шиба". Его мощности оцениваются в 16,9 миллиона кубометров в сутки.