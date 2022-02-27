Энергорегулятор ограничил минимальную стоимость электроэнергии

Нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) установила новые уровни минимальных ценовых ограничений на рынке в сутки вперед (РСН).

Об этом говорится в сообщении ГП "Оператор рынка".

Так, со времени поставки 28.02.2022 (28 февраля) минимальная заявленная цена электроэнергии ночью составит 1378,97 грн/МВтч без НДС, в часы максимальной нагрузки (с 07:00 до 23:00) - 2646,25 грн/МВт ·год.

А на внутрисуточном рынке (ВДР) цена составит 110% цены РСН.

При этом максимальная заявленная цена будет одинаковой для РСН и ВДР - 2000 грн/МВт·ч ночью и 4000 грн/МВт·ч в часы максимальной нагрузки.

Такие изменения внесли в антикризисное постановление регулятора по обеспечению стабильного финансового состояния участников рынка электрической энергии в особый период.

Экономическая правда