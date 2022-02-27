За первые сутки Минцифры собрало более 7 миллионов долларов в криптовалюте на помощь армии

На криптокошельки, созданные Министерством цифровой трансформации для сбора средств на помощь украинской армии, поступило уже более 7 млн долларов в криптовалютах за первые сутки.

Об этом свидетельствуют данные о кошельках с сайта Blockchain.com.

В целом, за первые сутки Минцифры удалось собрать 59,2 Bitcoin (около 2,33 млн долларов), 1725 Etherium (около 4,83 млн долларов) и 675 тыс. USDT.

Напомним, что Михаил Федоров сообщил о том, что Украина открыла криптогаманцы для сбора средств на украинскую армию. Их адреса:

BTC - 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P

ETH - 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14

USDT (trc20) - TEFccmfQ38cZS1DTZVhsxKVDckA8Y6VfCy

Напоминаем:

За двое суток, 25-26 февраля, клиенты Приватбанка перевели через "Приват24" на спецсчета НБУ на помощь Вооруженным силам 1,1 млрд грн.