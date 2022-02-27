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Налоговая работает в штатном режиме, своевременно и наперед уплаченные налоги помогут стране

Воскресенье, 27 февраля 2022, 13:40

Государственная налоговая служба заявляет, что продолжает обеспечивать ведение учета налогов, сборов, платежей и единого взноса с целью наполнения бюджета.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

"Платежи производятся в сроки, определенные налоговым законодательством для каждого налога и сбора в отдельности.

Уплата налога и сбора производится налогоплательщиком непосредственно, а в случаях, предусмотренных налоговым законодательством, - налоговым агентом или представителем налогоплательщика, независимо от возможности подачи в контролирующие органы деклараций.

Уплата налогов и сборов может быть произведена до наступления сроков уплаты, как в наличной, так и в безналичной формах", - пояснили в ведомстве.

Суммы уплаченных налогов после поступления в бюджет будут отражены в информационных системах ГНС.

"ГНС Украины вместе с Министерством финансов Украины прорабатывает вопрос об учете обстоятельств военного положения и не применении к налогоплательщикам финансовой ответственности за несвоевременное представление деклараций", - добавили в Налоговой.

Глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев призвал уплачивать налоги вовремя или даже наперед.

"Да, налоги и в первую очередь НДС нужно и можно уплачивать. Все ваши платежи будут отображены на вашем счете.

И да, все заплаченные заранее налоги – это огромная помощь нашей стране и ваш вклад в нашу победу", - написал нардеп.

Экономическая правда

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Налоговая налоги

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