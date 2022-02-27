Страховые компании упростили приобретение полисов "Зеленая карта"

Приобрести полис "Зеленая карта" теперь можно, позвонив страховой компании, ее агентам, которые после оформления договора и осуществления оплаты внесут его в Централизованную базу данных Моторного страхового бюро Украины и пришлют скан договора.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на участников рынка.

Отмечается, что Госпогранслужба Украины с 8 февраля 2019 года осуществляет проверку наличия у водителей страховых сертификатов "Зеленая карта", действующих в автоматическом режиме, на всех пунктах пересечения государственной границы.

Такие проверки производятся путем запроса в ЦБД МТСБУ.

Некоторые компании, осуществляющие ОСАГО, заявили, что изучают возможность как передать бланки полисов "Зеленая карта" из Киева на пункты пропуска, но сделать это можно будет после завершения комендантского часа.

Напомним:

Ранее сообщалось, что граждане Украины, которые выезжают за границу на автомобилях, не пропускают через границу без полиса страхования "зеленая карта".

Пограничники напоминают, что "зеленая карта" – это обязательный вид страхования для тех, кто намерен ехать за границу на своем автомобиле.