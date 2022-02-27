Воздух в Киеве чистый – ЛУН

Показатели качества воздуха в Киеве находятся в пределах нормы.

Об этом сообщает ЛУН.Місто.

"В Киеве показатели качества воздуха в норме. Наша система ЛУН.Місто Air фиксирует превышение концентрации мелкодисперсной пыли в районе Ирпеня", – говорится в сообщении.

Согласно данным системы, воздух в пределах Киева колеблется в пределах 5-39 баллов. Чистым воздух считается при показателях от 0 до 50.

В районе Ирпеня и Бучи показатели находятся в пределах 109-148 баллов, что вполне безопасно для здоровья людей.

Экономическая правда