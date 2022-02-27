Воздух в Киеве чистый – ЛУН
Воскресенье, 27 февраля 2022, 10:28
Показатели качества воздуха в Киеве находятся в пределах нормы.
Об этом сообщает ЛУН.Місто.
"В Киеве показатели качества воздуха в норме. Наша система ЛУН.Місто Air фиксирует превышение концентрации мелкодисперсной пыли в районе Ирпеня", – говорится в сообщении.
Согласно данным системы, воздух в пределах Киева колеблется в пределах 5-39 баллов. Чистым воздух считается при показателях от 0 до 50.
В районе Ирпеня и Бучи показатели находятся в пределах 109-148 баллов, что вполне безопасно для здоровья людей.
Экономическая правда
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