Атомные электростанции работают стабильно в штатном режиме – Энергоатом

В Энергоатоме заявили, что все четыре атомные электростанции Украины – Запорожская, Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская – работают в штатном режиме. В работе – 9 энергоблоков, выработка электроэнергии – стабильная.

Об этом сообщается на сайте НАЭК.

"Энергоблоки №1 Ровенской АЭС и №2 Хмельницкой АЭС – в плановых ремонтах, №5 и №6 Запорожской АЭС – в холодном резерве, блок №3 Южно-Украинской АЭС – в резерве с последующим выводом в средний плановый ремонт, и сегодня в 1 :35 из-за вывода в текущий плановый ремонт отключили от сети также энергоблок №1 Запорожской АЭС.

По состоянию на 9:00 текущая мощность НАЭК "Энергоатом" равнялась 7040 МВт", - говорится в сообщении.

Энергоатом добавляет, что нарушений условий безопасной эксплуатации нет.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на всех АЭС и прилегающих к ним территориях не изменялось и находится в пределах действующих норм, добавляют в компании.

"Основное оборудование реакторных отделений энергоблоков, помещений и зданий электростанций, периметры защищенных зон и близлежащих территорий, а также особо важных объектов АЭС за пределами их защищенных зон под усиленным наблюдением", - говорит Энергоаом.

Экономическая правда