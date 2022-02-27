Взрыв на магистральном газопроводе в Харькове не подтвердился
Глава "Оператора газотранспортной системы" Сергей Макогон не подтверждает взрыв на магистральном газопроводе в Харькове, информация о возможности которого появилась в соцсетях.
Об этом Макогон написал на своей странице в Facebook.
"Информация о взрыве на магистральном газопроводе в Харькове не подтверждается. Газоснабжение города обеспечивается", – заявил он.
По словам Макогона, в городе продолжаются тяжелые бои с оккупантами, персонал ОГТСУ находится на рабочих местах в бомбоубежищах.
ОГТСУ на своей странице в Facebook отметил, что система не фиксирует снижение давления, транспортировка газа происходит в штатном режиме.
"Несмотря на сверхсложную ситуацию из-за боевых действий сотрудники компании на местах выполняют свою функцию", – подчеркнула компания.
Экономическая правда
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