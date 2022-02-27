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В Райффайзенбанке рассказали о новых условиях по картам

Воскресенье, 27 февраля 2022, 10:00

Райффайзенбанк изменил условия по кредитным каникулам, комиссиям и пеням.

Об этом банк сообщил клиентам разослав соответствующие уведомления.

Кредитные каникулы. Райф вводит кредитные каникулы по кредитным картам и кредитам наличными минимум на один месяц.

Комиссии. Будет отменена комиссия за пользование счетами для физических лиц и частных предпринимателей за март

Срок действия карточек, которые истекают в феврале, будет продлен на 180 суток.

Пеня по кредитам не начисляется.

Те отделения, которые остаются открытыми, работают по сокращенному графику с 9.00 – 16.00.

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Экономическая правда
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