Сотрудники Энергоатома перечислят часть зарплаты на нужды ВСУ
Суббота, 26 февраля 2022, 16:33
Сотрудники Энергоатома – оператора всех отечественных АЭС, производящих до 60% электроэнергии в стране, часть заработной платы за февраль перечислить в поддержку Вооруженных Сил Украины.
Об этом говорится на сайте ведомства.
Первичная профсоюзная организация НАЭК перечислила 150 тыс. грн в Фонд "Вернись живым".
"В Энергоатоме работает почти 35 тысяч человек, и в это тяжелое время все они четко отдают себе отчет, насколько для нашей армии сейчас важны поддержка и помощь", - говорится в сообщении.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua