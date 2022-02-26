Сотрудники Энергоатома перечислят часть зарплаты на нужды ВСУ

Сотрудники Энергоатома – оператора всех отечественных АЭС, производящих до 60% электроэнергии в стране, часть заработной платы за февраль перечислить в поддержку Вооруженных Сил Украины.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Первичная профсоюзная организация НАЭК перечислила 150 тыс. грн в Фонд "Вернись живым".

"В Энергоатоме работает почти 35 тысяч человек, и в это тяжелое время все они четко отдают себе отчет, насколько для нашей армии сейчас важны поддержка и помощь", - говорится в сообщении.