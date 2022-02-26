"Укравтодор" демонтирует дорожные знаки по всем дорогам страны

Укравтодор заявляет, что демонтирует дорожные знаки на всех дорогах страны, приоритет №1 – указательные знаки, названия населенных пунктов.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

"У врага жалкая связь, они не ориентируются на местности. Поможем им попасть прямо в ад", – говорится в сообщении.

"Укравтодор" призвал все путевые организации, территориальные общины, органы местного самоуправления немедленно начать демонтаж дорожных знаков поблизости.

Экономическая правда