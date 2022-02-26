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Укр / Рус

"Укравтодор" демонтирует дорожные знаки по всем дорогам страны

Суббота, 26 февраля 2022, 15:35

Укравтодор заявляет, что демонтирует дорожные знаки на всех дорогах страны, приоритет №1 – указательные знаки, названия населенных пунктов.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

"У врага жалкая связь, они не ориентируются на местности. Поможем им попасть прямо в ад", – говорится в сообщении.

"Укравтодор" призвал все путевые организации, территориальные общины, органы местного самоуправления немедленно начать демонтаж дорожных знаков поблизости.

Экономическая правда

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Укравтодор дороги

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