На Южно-Украинской АЭС отключили энергоблок

Энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосистемы и выведен в резерв с последующим выводом в средний плановый ремонт.

Об этом говориться на сайте АЭС.

Во время переходных процессов отключения энергоблока нарушений условий и пределов безопасной эксплуатации не было.

Оборудование первого и второго энергоблоков работает в заданном режиме.