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На Южно-Украинской АЭС отключили энергоблок

Суббота, 26 февраля 2022, 12:09

Энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосистемы и выведен в резерв с последующим выводом в средний плановый ремонт.

Об этом говориться на сайте АЭС.

Во время переходных процессов отключения энергоблока нарушений условий и пределов безопасной эксплуатации не было.

Оборудование первого и второго энергоблоков работает в заданном режиме.

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Экономическая правда
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