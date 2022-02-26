На Южно-Украинской АЭС отключили энергоблок
Суббота, 26 февраля 2022, 12:09
Энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосистемы и выведен в резерв с последующим выводом в средний плановый ремонт.
Об этом говориться на сайте АЭС.
Во время переходных процессов отключения энергоблока нарушений условий и пределов безопасной эксплуатации не было.
Оборудование первого и второго энергоблоков работает в заданном режиме.
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