Российские войска на ЧАЭС: Украина рассчитывает на поддержку МАГАТЭ

Исполняющий обязанности Председателя Госатомрегулирования Олег Кориков во время разговора с Гендиректором МАГАТЭ Рафаелем Гроси подчеркнул, что Украина рассчитывает на действенную поддержку Украины со стороны МАГАТЭ и других международных организаций и принятие мер воздействия на страну агрессора.

Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Отмечается, что глава МАГАТЭ проинформирован о беспрецедентных вызовах, возникших перед Украиной, в связи с вторжением Российской Федерации, в частности, в части обеспечения контроля ядерных установок и других объектов по использованию ядерной энергии на территории Украины.

"Военный захват российскими войсками ЧАЭС и территории зоны отчуждения делает невозможным в полном объеме выполнять обязательства по Конвенции о ядерной безопасности, Объединенной конвенции о безопасности обращения с ОЯТ и РАО, по Соглашению между Украиной и МАГАТЭ о нераспространении ядерного оружия.

Такая ситуация подвергает сомнению соблюдение международных режимов безопасности", - отметил он.

Напоминаем:

Российские окупанты вторые сутки удерживают персонал Чернобыльской АЭС, вопреки правилам техбезопасности, не давая им провести ротацию.