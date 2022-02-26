Еврооблигации Украины в пятницу заметно подорожали

Долларовые еврооблигации Украины 25 февраля, во второй день полномасштабной военной агрессии РФ против Украины, подорожали на новостях о упорном сопротивлении Украины, мировых санкциях против агрессора и возможных переговорах.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Bloomberg.

Облигации в пятницу подорожали на 25,5-36% от номинала.

По данным Bloomberg на 18:00 по киевскому времени, доходность к погашению кратчайших бумаг с погашением в сентябре 2022 года упала до 95,3% со 186% днем ​​раньше роста цены с 53,2% до 70,4% от номинала.

При этом еврооблигации с погашением в 2023 году котировались по ставке 50,1% годовых, в 2024 году – 38,4% годовых, в 2025 году – 32,3% и в 2026 году – 27,1%.

Ставки по бумагам с погашением в 2027-2028 годах снизились до 24,4-25%, а по более "длинным" бумагам с погашением в 2029-2031 годах - до 21-18,5%, говорится в сообщении.

В то же время облигации в евро с погашением в 2026 году котировались с доходностью 27,4%, в 2030 году – 16,8%.

Курс ВВП-варрантов подскочил на 22,8% – до 31,2% от номинала.