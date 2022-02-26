"Красная" ветка метро в Киеве работает только как укрытие
Суббота, 26 февраля 2022, 08:14
Станции метро на Святошинско-Броварской ветке метро в Киеве работают только в режиме укрытия, поезда не курсируют.
Об этом сообщает КГГА.
Движение поездов синей и зеленой веток метро осуществляется в штатном режиме.
При необходимости на станциях могут быть опущены гермозатворы.
Напоминаем:
Ранее "Суспильне" сообщило, что на станциях метро "Берестейская", "Шулявская" и "Университет", которые находятся в непосредственной близкой к боям, закрыли гидрозатворы, чтобы предотвратить проникновение
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