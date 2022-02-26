"Красная" ветка метро в Киеве работает только как укрытие

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Станции метро на Святошинско-Броварской ветке метро в Киеве работают только в режиме укрытия, поезда не курсируют.

Об этом сообщает КГГА.

Движение поездов синей и зеленой веток метро осуществляется в штатном режиме.

При необходимости на станциях могут быть опущены гермозатворы.

Напоминаем:

Ранее "Суспильне" сообщило, что на станциях метро "Берестейская", "Шулявская" и "Университет", которые находятся в непосредственной близкой к боям, закрыли гидрозатворы, чтобы предотвратить проникновение