Оккупанты уже вторые сутки удерживают персонал ЧАЭС – Минэнерго

Оккупанты уже вторые сутки удерживают персонал станции ГСП "Чернобыльская АЭС", не позволяя провести ротацию, как это предусмотрено правилами технической безопасности, ситуация в Зоне отчуждения угрожает безопасности всего европейского континента.

Об этом сообщают в Минэнергетики.

"По информации исполняющего обязанности генерального директора ДСП "Чернобыльская АЭС" Валерия Сейды, в Зоне отчуждения новый безопасный конфайнмент над объектом "Укрытие", энергоблоки N1 и N2, находящиеся на стадии вывода из эксплуатации, хранилища отработанного ядерного топлива – ХОЯТ -1, ХОЯТ-2 взяты под контроль оккупантов - военных Российской Федерации", - подчеркивают в ведомстве.

"Захват станции и проведение там любых военных действий чревато повторением второго Чернобыля, от которого Европа приходит в себя до сих пор.

Следует отметить, что уже зафиксировано превышение контрольных уровней мощности дозы гамма-излучения в зоне отчуждения вследствие нарушения верхнего слоя почвы из-за движения большого количества тяжелой военной техники через зону отчуждения и поднятия в воздух загрязненной радиоактивной пыли", - говорится в позиции министерства.

Там добавляют, что вся ответственность за ядерную и радиационную безопасность, состояние объектов и дальнейшее развитие ситуации в зоне отчуждения лежит на захватчиках.

"Это одна из самых серьезных угроз Европе сегодня, поскольку любые провокации со стороны захватчиков на ЧАЭС во время гибридной войны могут обернуться очередной планетарной экологической катастрофой".

Такие захватнические действия РФ также являются прямым нарушением статьи 56 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года", - отмечают в Минэнерго.

Государственная инспекция по ядерному регулированию от имени Украины в соответствии с международными обязательствами оперативно сообщила Международному агентству по ядерной энергии (МАГАТЭ), что 24 февраля объекты ЧАЭС в зоне отчуждения были взяты под контроль оккупантами и вместе с МИД постоянно информирует агентство и международных партнеров по ходу событий, добавили там.

В ведомстве отметили, что Украина ожидает решительных действий со стороны наших международных партнеров для обеспечения общей безопасности европейского континента.

Экономическая правда