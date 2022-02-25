Правительство воспользовалось паникой вокруг эскалации на границах, чтобы выкупить часть долговых обязательств. Какую часть долга выкупил Минфин и выиграют ли от этого украинцы. (укр)
15 февраля 2022, 13:15 — Ярослав Винокуров
Из-за военных учений РФ украинские порты рискуют остаться без запланированного товарооборота. Каким будет единственный безопасный маршрут для торговых суден, какие убытки уже терпит Украина и что об этом говорит международное право. (укр)
13 февраля 2022, 23:30 — Богдан Мирошниченко, Дана Гордийчук
Плюс 20% автомобилей, минус 2% скорости движения. Сейчас машин на дорогах столицы меньше, но это временное явление – скоро начнется новый сезон пробок. Что будет с трафиком дальше? (укр)
10 февраля 2022, 13:30 — Александр Колесниченко