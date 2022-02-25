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Польша закрывает воздушное пространство для российских авиакомпаний

Пятница, 25 февраля 2022, 16:00

Вскоре Польша закроет свое воздушное пространство для российских самолетов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на своей странице в Twitter написал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Я распорядился подготовить постановление Совета министров, которое приведет к закрытию воздушного пространства для российских авиакомпаний", - отмечает премьер.

Напомним, впервые о закрытии воздушного пространства для россиян заговорили в Британии. 24 февраля в новый пакет санкций попал "Аэрофлот". Подобный шаг возможен и со стороны ЕС.

Ожидается, что подобные ограничения будут введены и другими государствами; возможно одобрение подобных санкций всем Евросоюзом.

В ответ Россия запретила рейсы и транзит для всех самолетов, связанных с Британией.

Подробно о намерениях Запада читайте в LIVE-трансляции БОРЬБА ЗА САНКЦИИ. Действия США, Европы и мира в день нападения на Киев.

О военных действиях во второй день вторжения читайте: Россия начала атаковать Киев. ОНЛАЙН.

Европейская правда

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Польша авиа Россия

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