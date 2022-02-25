Поступления от таможни продолжают поступать в госбюджет

Государственная таможенная служба полностью выполняет свои обязательства и обеспечила только на протяжении 25 февраля 769 миллиона гривень поступлений в госбюджет.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"На протяжении 25 февраля в государственный бюджет поступления в размере 769 млн грн. С 1 февраля было перечислено 39,6 млрд грн", - написал Гостаможенная служба.

Февральский план бюджетных поступлений перевыполнен почти на 3 млрд грн, уточнили в ведомстве.

Экономическая правда