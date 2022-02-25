Цены на пшеницу подскочили до максимума с 2008 года

Цены на пшеницу 24 февраля достигали максимальной отметки более чем за 13 лет – с июня 2008 года, что может усилить инфляционное давление по всему миру.

Об этом пишет Bloomberg.

Рост котировок мартовских фьючерсов на пшеницу в Чикаго в ходе торгов в четверг достигал 2,8%, до 9,6075 доллара за бушель. Цены достигли разрешенного биржей максимума (для внутридневных колебаний), а после этого пошли вниз и завершили день на отметке 9,3475 доллара за бушель.

В пятницу фьючерсы подешевели на 3,9% – до 8,9825 доллара за бушель.

Россия и Украина являются крупными мировыми экспортерами зерновых культур, и война между этими странами ставит под угрозу стабильность поставок пшеницы на мировой рынок, отмечают эксперты.

Котировки мартовских фьючерсов на кукурузу в пятницу снижаются на 2% - до 6,7675 доллара за бушель. Днем ранее они подскочили более чем на 5%.

Соевые бобы подешевели на 1,6%, до 16,28 доллара за бушель, после подъема на 3% в четверг.

На долю России и Украины приходится более четверти мировой торговли пшеницей, 20% продаж кукурузы и 80% подсолнечного масла.