Отключение РФ от SWIFT еще возможно – французский министр

Несмотря на то, что США и ЕС не стали включать в свои санкционные пакеты отключение от SWIFT, они еще могут вернуться к этому вопросу.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reutes, об этом заявил министр финансов Франции Брюно Ле Мер.

"SWIFT - это последнее средство (воздействие на РФ), но это один из вариантов, который остается как мера влияния", - заявил Ле Мер журналистам.

Напомним, 24 февраля Европейский Союз согласился заморозить российские активы в блоке и приостановить доступ своих банков к европейским финансовым рынкам в рамках того, что глава ЕС по внешней политике Жозеп Боррель назвал "жесточайшим пакетом санкций, который мы когда-либо применяли".

Санкции также будут нацелены, в частности, на энергетический и транспортный сектор России и направлены на то, чтобы задушить ее торговлю и производство посредством экспортного контроля.

При этом, как утверждает министр финансов Германии Кристиан Линднер, в дополнение к согласованным "рассматриваются все варианты".

Европейская правда