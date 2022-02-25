Центральный железнодорожный вокзал остается под контролем Украины – УЗ
Пятница, 25 февраля 2022, 13:10
В "Укрзализныце" заявили, что Центральный железнодорожный вокзал остается под контролем Украины.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.
"На инфраструктурном объекте находятся работники Национальной полиции", – говорят в УЗ.
Там просят сохранять спокойствие.
Ранее в соцсетях были сообщения, что в районе вокзала действует ДРГ.
Экономическая правда
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