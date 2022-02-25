Центральный железнодорожный вокзал остается под контролем Украины – УЗ

Пока все паникуют, Украина скупает свои долги. Что происходит? Правительство воспользовалось паникой вокруг эскалации на границах, чтобы выкупить часть долговых обязательств. Какую часть долга выкупил Минфин и выиграют ли от этого украинцы. (укр)

Черное море по колено: как военные учения Путина загоняют морскую торговлю Украины на мель Из-за военных учений РФ украинские порты рискуют остаться без запланированного товарооборота. Каким будет единственный безопасный маршрут для торговых суден, какие убытки уже терпит Украина и что об этом говорит международное право. (укр)