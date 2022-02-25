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ЕС согласовал новую волну санкций против РФ, похоже, что не последнюю

Пятница, 25 февраля 2022, 12:48 - Европейская правда

Европейский Союз на прошедшем без пресс-конференции и без обнародования деталей заседании минувшей ночью согласовал мощный санкционный пакет.

Об этом сообщил президент Европейского совета Шарль Мишель.

Эту информацию уже сообщили украинской стороне. Как президент Евросовета Шарль Мишель, так и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утром 25 февраля провели телефонные переговоры с президентом Зеленским.

"В эти темные времена наши мысли с Украиной и ее невинными женщинами, мужчинами и детьми, которые столкнулись с этим неспровоцированным нападением и боятся за свои жизни. Мы заставим Кремль ответить за эти действия", - заявил Мишель.

Президент Евросовета также заявил, что считает необходимым мобилизовать мировое сообщество для защиты международного права.

"Бессодержательные и ненужные страдания и потери жизни людей должны прекратиться. Европа стоит на стороне народа Украины и предоставит ему дальнейшую поддержку. Вторая волна санкций с масштабными и серьезными последствиями политически согласована минувшей ночью.

Проходит подготовка дальнейшего пакета санкций", - сообщил Шарль Мишель

По процедурам Евросоюза после одобрения саммитом санкционное решение должен юридически утвердить совет министров ЕС.

Как сообщалось, ранее в МИД собрали вместе в инфографикусанкционные меры государств мира.

Подробно о намерениях Запада читайте в LIVE-трансляции БОРЬБА ЗА САНКЦИИ. Действия США, Европы и мира в день нападения на Киев.

О военных действиях во второй день вторжения читайте: Россия начала атаковать Киев. ОНЛАЙН.

Европейская правда

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