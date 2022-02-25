Все разделы
Укр / Рус

УЗ: 80% пассажирских поездов курсируют по стране

Пятница, 25 февраля 2022, 11:40

В "Укрзализныце" заявили, что около 80% пассажирских поездов продолжают курсировать по стране.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.

Там добавляют, что обеспечить соблюдение графика "пока не возможно, поэтому поезда продолжают двигаться с задержками из-за оперативных изменений маршрутов, снижения скорости вблизи станций с бомбоубежищами и ожидания безопасного "окна" для проезда".

"Железнодорожники делают все, чтобы дать людям возможность передвигаться по стране и покидать опасные зоны", - уверяют в компании.

Эвакуационный рейс Интерсити+ из Харькова планируется после 13:00, после этого курсирование скоростных поездов будет временно ограничено, вывоз продолжится вагонами дальнего сообщения и региональными экспрессами.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Укрзализныця

powered by lun.ua
Материалы по теме
Киев и Одесса в штатном режиме: Как работают вокзалы Укрзализныци 25 февраля 2022, 10:17
Укрзализныця отменяет ряд пригородных поездов по всей стране 25 февраля 2022, 10:05
Молдова временно приостанавливает железнодорожное сообщение с Украиной 25 февраля 2022, 09:55
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте