УЗ: 80% пассажирских поездов курсируют по стране
В "Укрзализныце" заявили, что около 80% пассажирских поездов продолжают курсировать по стране.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.
Там добавляют, что обеспечить соблюдение графика "пока не возможно, поэтому поезда продолжают двигаться с задержками из-за оперативных изменений маршрутов, снижения скорости вблизи станций с бомбоубежищами и ожидания безопасного "окна" для проезда".
"Железнодорожники делают все, чтобы дать людям возможность передвигаться по стране и покидать опасные зоны", - уверяют в компании.
Эвакуационный рейс Интерсити+ из Харькова планируется после 13:00, после этого курсирование скоростных поездов будет временно ограничено, вывоз продолжится вагонами дальнего сообщения и региональными экспрессами.
Экономическая правда
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