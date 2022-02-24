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"Нова пошта" передала армии 25 миллионов

Четверг, 24 февраля 2022, 20:21

Компания "Нова Пошта" передала армии поддержку в размере 25 миллионов гривень.

Об этом сообщила пресс-служба НП.

"Передаем 25 млн. гривен в поддержку Вооруженных Сил Украины, тем, кто во всех уголках страны прямо сейчас защищает наш мир.

Сохраняйте спокойствие, руководствуйтесь только официальными каналами коммуникации, следите за информацией государственных органов и органов власти на местах. В это сложное время мы должны быть сплочены как никогда", – говорится в сообщении.

Экономическая правда

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Новая почта армия

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