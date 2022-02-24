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Американские индексы падают до 3% из-за вторжения России в Украину

Четверг, 24 февраля 2022, 17:10

Индекс Nasdaq Composite упал на открытии 24 февраля на 449,61 пункта, или 3,45%, до 12 587,88 пункту после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом сообщает Reuters.

Размер коррекции привел к тому, что индекс принял "медвежий тренд".

Промышленный индекс Dow Jones упал на 301,43 пункта, или 0,91%, на открытии до 32 830,33.

Индекс S&P 500 открылся снижением на 69,73 пункта, или 1,65%, до 4 155,77.

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NASDAQ Dow Jones S&P фондовый рынок

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