Американские индексы падают до 3% из-за вторжения России в Украину
Четверг, 24 февраля 2022, 17:10
Индекс Nasdaq Composite упал на открытии 24 февраля на 449,61 пункта, или 3,45%, до 12 587,88 пункту после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
Об этом сообщает Reuters.
Размер коррекции привел к тому, что индекс принял "медвежий тренд".
Промышленный индекс Dow Jones упал на 301,43 пункта, или 0,91%, на открытии до 32 830,33.
Индекс S&P 500 открылся снижением на 69,73 пункта, или 1,65%, до 4 155,77.
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