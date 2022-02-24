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Быстрые задерживаются в очередях на АЗС, Минздрав призвал пропускать их без очереди

Четверг, 24 февраля 2022, 13:35 - Дана Гордийчук

Бригады скорых задерживаются из-за очередей на автозаправочных станциях, министерство призывает пропускать их без очереди.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

Министерство здравоохранения, медицинские учреждения всех уровней и медицинские работники продолжают свою работу 24/7. Медики "скорых" оказывают помощь нуждающимся украинцам, отмечают в Минздраве.

"Обращаемся с просьбой ко всем водителям – пропускайте машины скорой помощи без очереди. Мы спасаем жизнь, присоединяйтесь, дело спасения – общее дело", – просит министерство.

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Минздрав АЗС

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