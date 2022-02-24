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Альфа-банк временно закрывает отделения, проблемы с онлайн-банкингом

Четверг, 24 февраля 2022, 12:57 - Дана Гордийчук

В приложении для онлайн-банкинга Альфа-банка Sense временно не работает обмен валют и получение кредита, отделения пока не работают.

Об этом сообщила пресс-служба Альфа-банка.

Мы делаем все, чтобы наши услуги работали. Временно не работают обмен валют и получение кредита в Sense. Также пока отделения банка не будут открыты.

Банкоматы работают – в том числе на выдачу наличных", – сообщили в банке.

В таком режиме банк будет работать до разъяснений, которые должны поступить от НБУ.

Напоминаем:

Национальный банк зафиксировал курс гривны на уровне 29,25 грн за доллар и ограничил снятие наличных денег на уровне 100 тысяч гривен в день.

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