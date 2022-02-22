Презентация индекса корпоративного управления государственных компаний от КШЭ
24 февраля состоится презентация первого в Украине Индекса корпоративного управления государственных компаний, разработанного Направлением корпоративного управления Киевской школы экономики (KSE Institute).
Эксперты Направления впервые проанализировали качество корпоративного управления для ТОП-15 украинских госкомпаний таких как НАК "Нафтогаз Украины", НЭК "Укрэнерго", ГП "НАЭК Энергоатом", ЧАО "Укргидроэнерго", АО "Укрзализныця", ГП МА "Борисполь", ГП " АМПУ", АО "Укрпочта", ДК "Укроборонпром", АО "ГПЗКУ", ООО "Оператор ГТС Украины", ГП "Украэрорух", АО "ДАК Автомобильные Дороги Украины", АО "Аграрный Фонд", Полиграфкомбинат "Украина".
В ходе мероприятия состоится дискуссионная панель с участием представителей профильных министерств и руководителей крупных государственных предприятий.
Почему это важно? Украинцы как конечные владельцы госкомпаний получат понятный и объективный инструмент для оценки того, управляет ли государство конкретными госкомпаниями качественно и в их интересах. Расчет и публикация индекса повысит прозрачность деятельности госкомпаний.
Программа мероприятия:
16:00–16:30 Регистрация
16:30–16:45 Поздравительное слово
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Наталья Шаповал – руководитель KSE Institute, вице-президент Киевской школы экономики
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Виталий Щербенко – Глава всеукраинского отраслевого объединения "Федерация работодателей нефтегазовой отрасли"
16:45 –17:45 Презентация Индекса корпоративного управления
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Андрей Бойцун – Глава Направления корпоративного управления
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Александр Лысенко – заместитель председателя Направления корпоративного управления
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Дмитрий Яблоновский – заместитель председателя Направления корпоративного управления
17:45–18:00 Перерыв
18:00–19:15 Дискуссионная панель с представителями госкомпаний и министерств
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Юрий Витренко – Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины"
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Александр Кубраков – Министр инфраструктуры Украины
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Денис Кудин – первый заместитель Министра экономики Украины
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Сергей Макогон – Генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины"
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Игорь Смилянский – Генеральный директор АО "Укрпочта"
Модератор дискуссионной панели – Дмитрий Денков, главный редактор издания "Экономическая правда"
19:15–19:30 Заключительная речь
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Тимофей Милованов – Президент Киевской школы экономики
Участие в мероприятии по приглашениям. Онлайн-трансляцию мероприятия можно посмотреть на официальной Facebook-странице и YouTube-канале Киевской Школы Экономики (KSE).
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